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Эксперт рассказал о значении атак российской армии в районе села Торское

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Выход российской армии к населенному пункту Торское — это серьезная заявка на возврат Красного Лимана и дальнейшее продвижение к Изюму, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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Так он прокомментировал сообщения источников «Известий» о том, что российские подразделения смогли закрепиться у пригородов Торского на краснолиманском направлении.

«Кроме того, это бои на северном фланге украинской группировки, которая сосредоточена на выступе в районе города Северск. Их удачное завершение позволит выйти к Славянску — важному городу на севере ДНР», — отметил эксперт.

Леонков напомнил, что освободить Славянск ударом с севера в прошлом году российской армии не удалось. Тем не менее, уверен эксперт, продвижение на этом участке линии боевого соприкосновения позволит оттянуть украинские силы, даст возможность для маневра и создаст благоприятные условия для продвижения вперед на других направлениях.

По его мнению, успех под селом Торское поможет очистить лес в районе Кременной и создать плацдарм для проведения более крупных наступательных операций.

В Минобороны РФ 12 июля сообщили, что за последние сутки в зоне проведения спецоперации вооруженные формирования Украины (ВФУ) недосчитались как минимум 715 боевиков и 43 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ, танки и боевые бронированные автомобили.

По данным военного ведомства, в этот день на херсонском направлении наши штурмовые группы вели разведывательные действия на островах в районе Антоновского моста. Также 12 июля ВКС России в воздушном бою в ДНР сбили украинский вертолет Ми-24, а российская ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты Storm Shadow и 15 украинских беспилотников.

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