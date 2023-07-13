Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль дорожных работ на МКАД
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на производственной базе
Мир
Маск заявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Мир
Мьянма открыла россиянам безвизовый въезд на 30 дней
Экономика
С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС
Наука и техника
Путин выступит на пленарной сессии Форума будущих технологий
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве умеренный дождь в четверг
Мир
СБ ООН проведет экстренное заседание по поводу ракетного запуска КНДР
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ

Корабли ВМФ России оснастят дополнительными средствами борьбы с дронами

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России утвердило план модернизации кораблей ВМФ России — их усилят средствами защиты от надводных и подводных беспилотников, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. На судах появятся дополнительные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальные огневые точки, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

Грузовое небо: в РФ создают первый завод по выпуску гражданских дронов
Кто займется их производством в Тольятти и для чего можно будет применять эти беспилотники

Часть российских боевых кораблей и судов уже прошла соответствующую модернизацию, в том числе как минимум один десантный корабль, сообщили источники «Известий».

Дополнительная защита сил ВМФ России актуальна не только с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине, но и в связи с тем, что боевые беспилотники могут взять на вооружение террористические организации, рассказал «Известиям» экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

«Раз такое оружие появилось — и разведывательные беспилотники, и ударные — его теперь будут использовать в том числе и террористы, причем это возможно в любой точке мира. Наши корабли плавают в мировом океане, могут оказаться в порту любого государства — зайти или для пополнения запасов, или с визитом. С учетом этого, правильно, что на них планируется ставить специальные средства борьбы с беспилотниками», — сказал он.

Необходимость дополнительной защиты кораблей стала очевидна после нескольких атак на российский флот. В частности, в мае этого года надводные беспилотники атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

В октябре прошлого Украина предприняла массированную атаку дронов на корабли Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе. В ней участвовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь безэкипажных надводных аппаратов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Морской рой: как российские военные корабли будут защищаться от дронов

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023