Корабли ВМФ России оснастят дополнительными средствами борьбы с дронами

Минобороны России утвердило план модернизации кораблей ВМФ России — их усилят средствами защиты от надводных и подводных беспилотников, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. На судах появятся дополнительные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальные огневые точки, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

Часть российских боевых кораблей и судов уже прошла соответствующую модернизацию, в том числе как минимум один десантный корабль, сообщили источники «Известий».



Дополнительная защита сил ВМФ России актуальна не только с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине, но и в связи с тем, что боевые беспилотники могут взять на вооружение террористические организации, рассказал «Известиям» экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.



«Раз такое оружие появилось — и разведывательные беспилотники, и ударные — его теперь будут использовать в том числе и террористы, причем это возможно в любой точке мира. Наши корабли плавают в мировом океане, могут оказаться в порту любого государства — зайти или для пополнения запасов, или с визитом. С учетом этого, правильно, что на них планируется ставить специальные средства борьбы с беспилотниками», — сказал он.



Необходимость дополнительной защиты кораблей стала очевидна после нескольких атак на российский флот. В частности, в мае этого года надводные беспилотники атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.



В октябре прошлого Украина предприняла массированную атаку дронов на корабли Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе. В ней участвовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь безэкипажных надводных аппаратов.



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Морской рой: как российские военные корабли будут защищаться от дронов