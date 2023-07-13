На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области Украины в ночь на 13 июля прозвучали взрывы, о чем сообщили в Telegram-канале областной военной администрации.
«В области действует воздушная тревога. Слышны звуки взрывов», — отмечается в тексте сообщения.
На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.
Минобороны РФ информацию пока не прокомментировало.
Ранее, 12 июля, украинское издание «Страна.ua» сообщала о взрыве в Запорожье. Уточнялось, что в районах Запорожской области, подконтрольных украинским властям, воздушная тревога не была объявлена.
До этого, 10 июля, сообщалось о взрыве в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога. Также сирена звучала в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.