На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины в ночь на 13 июля прозвучали взрывы, о чем сообщили в Telegram-канале областной военной администрации.

«В области действует воздушная тревога. Слышны звуки взрывов», — отмечается в тексте сообщения.

На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.

Минобороны РФ информацию пока не прокомментировало.

Ранее, 12 июля, украинское издание «Страна.ua» сообщала о взрыве в Запорожье. Уточнялось, что в районах Запорожской области, подконтрольных украинским властям, воздушная тревога не была объявлена.

До этого, 10 июля, сообщалось о взрыве в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога. Также сирена звучала в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.