СБ ООН проведет экстренное заседание по поводу ракетного запуска КНДР

Совет безопасности ООН проведет в четверг экстренное заседание на фоне ракетного запуска КНДР. Об этом сообщило постпредство Великобритании при всемирной организации 12 июля.

«Совет Безопасности проведет срочное заседание завтра днем после того, как сегодня КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету», — говорится в сообщении британского постпредства в Twitter.

Согласно ведомству, этот пуск стал четвертым испытанием межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в этом году «в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН».

Ранее Северная Корея подтвердила проведение испытательного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18, который состоялся накануне днем, о чем сообщило информационное агентство Jonhap news.

Издание отмечает, что лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал предпринять «более сильное» военное наступление «до тех пор, пока США отказываются от своей враждебной политики по отношению к его стране».

О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету стало известно ранее, 12 июля. Это уже 12-й подобный пуск. Ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из ракетных пусков этой страны.

Последний раз КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.