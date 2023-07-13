Лавров опроверг информацию о переговорах по Украине в июле

Информация о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле, является недостоверной. Об этом в среду, 12 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Лента.ру», опубликованном на сайте МИД.

Ранее, 26 июня, телеканал ARD сообщил, что за два дня до этого в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине. В ней приняли участие дипломаты западных стран, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал утверждал, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле.

«Подобных сигналов мы не получали. Есть все основания полагать, что эта информация недостоверна, с учетом упорного стремления Киева и его западных кураторов идти путем эскалации боевых действий», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога как политического средства достижения целей спецоперации.

Ранее, 13 июня, российский президент Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

В Стамбуле 29 марта прошлого года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР.