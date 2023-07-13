Замглавы Верховной рады Украины заявила о разочаровании итогами саммита НАТО

Украина разочарована итогами саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку она не дождалась приглашения к вступлению в альянс. Об этом в среду, 12 июля, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в эфире телеканала «Рада».

«Мы должны быть реалистами <...>. Мы ждали от союзников смелого шага, но есть разочарования, которые ознаменовались итогами формулировки саммита НАТО о том, что не было фактического приглашения. Это было важно для нас», — сказала она.

Также Кондратюк добавила, что такие осторожные шаги со стороны партнеров связаны с политическими вопросами, в том числе с предстоящими выборами президента в США.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит Североатлантического альянса.

Накануне, на первой встрече, члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими.

Тогда же Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина – НАТО.

Также главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу. Первое заседание совета прошло 12 июля с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Позднее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли бы быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс. Он добавил, что результаты саммита всё равно были хорошими благодаря признанию, что Украине не нужно следовать плану действий по членству.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.