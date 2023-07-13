«Динамо» объявило о переходе Шиманьски в «Фенербахче»

Московский ФК «Динамо» объявил о переходе полузащитника Себастиана Шиманьски в стамбульский клуб «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды в своем Telegram-канале в среду, 12 июля.

Оба клуба достигли соглашения о трансфере 24-летнего польского футболиста. Пресс-служба бело-голубых поблагодарила игрока за яркий период, проведенный в московском клубе, пишет сайт kp.ru.

В прошлом сезоне Себастиан Шиманьски на правах аренды играл за нидерландский «Фейеноорд». Теперь же оформлен его официальный переход в турецкий клуб, пишет RT.

За столичное «Динамо» Шиманьски выступал с 2019 по 2022 год, отмечает телеканал «360». В составе команды он провел 86 матчей, где отметился восемью голами и сделал 17 результативных передач, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость польского игрока составляет €18 млн, отмечает «Газета.Ru».

В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции и стал обладателем кубка страны.

В июне чех Марцел Личка возглавил футбольной клуб «Динамо» из Москвы. Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на два при достижении определенных условий.