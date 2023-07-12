В Москве выполнили почти 40% годового плана благоустройства дворов

В Москве выполнили уже почти 40% годового плана благоустройства дворов. Об этом в среду, 12 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В программу благоустройство были включены свыше 1,6 тыс. придомовых территорий. Каждый проект индивидуален и был разработан с учетом пожеланий горожан. Москвичи чаще всего просили установить новые скамейки, спортивные и детские площадки, а также дополнительное освещение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В частности, были благоустроены шесть территорий в столичном районе Лосиноостровский на улице Челюскинская. В ближайшие годы планируется привести в порядок остальные 13 территорий, пишет сайт aif.ru.

В районе Раменки также продолжается реализация проектов, уточняет НСН. Так, детские площадки во дворах, расположенных на Мичуринском проспекте, выполнили в единой цветовой гамме и экостиле, пишет «Москва 24».

Также продолжается благоустройство квартала в районе Хамовники в границах улиц Хамовнический Вал и 3-й Фрунзенской. Специалисты расширяют пути к остановкам общественного транспорта, а также занимаются восстановлением исторический облик сквера около дома 50 на Фрунзенской набережной, сообщает телеканал «360».

3 июля Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных в Москве общей протяженностью более 65 км. По его словам, благоустройство Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных положило начало превращению гранитных берегов города в прогулочные пространства.

23 июня, Собянин рассказал, что столичные власти проводят комплексное благоустройство пустующих территорий, в результате чего на их месте появляются новые парки и скверы, а также общественные пространства.