В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО

Тихо и без происшествий, при обилии полицейских, державшихся в стороне, прошло в среду, 12 июля, демонстративное сожжение устава НАТО в шведском городе Хельсингборге, сообщила местная газета Helsingborgs Dagblad.

Организатор акции Лукас Юнгквист подавал заявку «на сожжение религиозного текста в центре Хельсингборга». Но манифестация ограничилась его длинной речью и дебатами.

«Между подачей заявки [Юнгквиста] на рассмотрение президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган дал Швеции зеленый свет для подачи заявки в НАТО», — пишет газета.

Поэтому, когда организатор вышел на сцену, никакого сожжения религиозного текста не было. Вместо этого Юнгквист поджег устав НАТО и извинился, таким образом выражая свой протест.

Днем ранее, 11 июля, газета Aftonbladet сообщала, что Лукас Юнгквист получил разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана, но решил вместо этого сжечь устав НАТО. Такое решение он принял после известия о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Гораздо больший резонанс в Швеции вызвало разрешение полиции на другую акцию. В первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, 28 июня, стало известно о проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Тогда же президент Турции сказал, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Евросоюза. Столтенберг добавил, что этот исторический шаг делает всех союзников НАТО сильнее и укрепляет безопасность.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года