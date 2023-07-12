Реклама
Прямой эфир
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате

В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО

Helsingborgs Dagblad: В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО
0
Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Stella Pictures/Stefan Lindblom
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тихо и без происшествий, при обилии полицейских, державшихся в стороне, прошло в среду, 12 июля, демонстративное сожжение устава НАТО в шведском городе Хельсингборге, сообщила местная газета Helsingborgs Dagblad.

Организатор акции Лукас Юнгквист подавал заявку «на сожжение религиозного текста в центре Хельсингборга». Но манифестация ограничилась его длинной речью и дебатами.

«Между подачей заявки [Юнгквиста] на рассмотрение президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган дал Швеции зеленый свет для подачи заявки в НАТО», — пишет газета.

Поэтому, когда организатор вышел на сцену, никакого сожжения религиозного текста не было. Вместо этого Юнгквист поджег устав НАТО и извинился, таким образом выражая свой протест.

Пока не НАТО: почему Швеция вновь осталась за бортом альянса
И чего Турция добивается от блока и США

Днем ранее, 11 июля, газета Aftonbladet сообщала, что Лукас Юнгквист получил разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана, но решил вместо этого сжечь устав НАТО. Такое решение он принял после известия о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Гораздо больший резонанс в Швеции вызвало разрешение полиции на другую акцию. В первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, 28 июня, стало известно о проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Тогда же президент Турции сказал, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Евросоюза. Столтенберг добавил, что этот исторический шаг делает всех союзников НАТО сильнее и укрепляет безопасность.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023