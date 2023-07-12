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Воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП и загорелся в Липецкой области

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Фото: t.me/lipobl
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Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию в районе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», после чего загорелся. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в Telegram-канале.

«В корзине находятся пять человек. Детей среди пассажиров нет. По предварительной информации, люди не пострадали», — говорится в заявлении.

Оперативные службы отключили электроэнергию на линии электропередачи (ЛЭП). Возгорание, которое началось после столкновения с ЛЭП, люди в воздушном шаре потушили самостоятельно.

В настоящий момент спасатели спустили всех людей, пострадавших нет. По словам пресс-службы правительства региона, обесточивание ЛЭП не привело к отключению света в домах, так как она была транзитной.

Ранее, 25 июня, во Франции семь человек пострадали при столкновении воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи. Предварительной причиной случившегося стали технические проблемы, из-за которых пришлось совершить экстренный маневр.

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