Первая ракетка мира сыграет с россиянином Медведевым в полуфинале Уимблдона

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в среду, 12 июля, вышел в полуфинал Уимблдона, где встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В четвертьфинальном матче Алькарас обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут.

Ранее в этот же день россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал травяного теннисного турнира Большого шлема. Он обыграл американского теннисиста Кристофера Юбэнкса со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился три часа.