Президент Украины Владимир Зеленский и его военные знают, что контрнаступление — «тяжелая работа», поэтому до окончания конфликта страна не вступит в НАТО, заявил американский президент Джо Байден на саммите альянса в Вильнюсе. Его реплики в среду, 12 июля, привел пул Белого дома.

«Я не имею права вдаваться в подробности, но мы долго говорили об этом со всеми военными, и они по-прежнему настроены оптимистично, но они знают, что это тяжелая работа. И я не думаю, что уместно описывать детали», — сказал он в ответ на вопрос, что нового рассказал ему Зеленский о контрнаступлении на полях саммита.

Также Байдена спросили, долго ли Украине ждать вступления в ряды НАТО. На это американский лидер заметил, что этого не произойдет до окончания конфликта.

«Одна вещь, которую Зеленский понимает, заключается в том, что состоит он сейчас в НАТО или нет, не имеет значения до тех пор, пока у него есть обязательства, согласованные с союзниками», — резюмировал глава Белого дома.

12 июля украинский президент Владимир Зеленский по результатам встречи с представителями НАТО в Вильнюсе назвал итоги визита хорошими. Они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс, отметил он.

В первый день саммита, 11 июля, страны — союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления. При этом Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы военный блок по итогам встречи не объявил о готовности принять Украину в свой состав.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.