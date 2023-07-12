Реклама
Прямой эфир
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате

Байден сообщил об осведомленности Зеленского сроками вступления Украины в НАТО

Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта с Россией
0
Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский и его военные знают, что контрнаступление — «тяжелая работа», поэтому до окончания конфликта страна не вступит в НАТО, заявил американский президент Джо Байден на саммите альянса в Вильнюсе. Его реплики в среду, 12 июля, привел пул Белого дома.

«Я не имею права вдаваться в подробности, но мы долго говорили об этом со всеми военными, и они по-прежнему настроены оптимистично, но они знают, что это тяжелая работа. И я не думаю, что уместно описывать детали», — сказал он в ответ на вопрос, что нового рассказал ему Зеленский о контрнаступлении на полях саммита.

Также Байдена спросили, долго ли Украине ждать вступления в ряды НАТО. На это американский лидер заметил, что этого не произойдет до окончания конфликта.

«Одна вещь, которую Зеленский понимает, заключается в том, что состоит он сейчас в НАТО или нет, не имеет значения до тех пор, пока у него есть обязательства, согласованные с союзниками», — резюмировал глава Белого дома.

Совет да нелюбовь: чем завершилось первое заседание в формате Украина — НАТО
И какие гарантии безопасности предложили Киеву страны G7

12 июля украинский президент Владимир Зеленский по результатам встречи с представителями НАТО в Вильнюсе назвал итоги визита хорошими. Они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс, отметил он.

В первый день саммита, 11 июля, страны — союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления. При этом Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы военный блок по итогам встречи не объявил о готовности принять Украину в свой состав.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023