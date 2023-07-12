Экс-посол РФ в Бангладеш скончался после избиения в Тверской области

Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бангладеш Александр Николаев скончался в больнице после избиения. Уголовное дело передали в региональные следственные органы, о чем в среду, 12 июля, сообщили в прокуратуре по Тверской области.

«В связи со смертью потерпевшего <...> уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области», — сообщил ТАСС представитель ведомства.

По данным региональной прокуратуры, 73-летний мужчина был избит в Конаковском районе Тверской области в конце июня. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Всё это время Николаев находился в больнице в коме. Теперь уголовное дело должны переквалифицировать на ч.4 ст. 111 УК РФ, так как тяжкие последствия повлекли за собой смерть.

Александр Николаев родился в 1950 году. Около 40 лет он занимался дипломатической работой в разных странах: был советником посольства СССР во Вьетнаме и на Филиппинах, старшим советником постоянного представительства РФ при Европейских сообществах в Брюсселе. С 2012 по 2016 год являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Бангладеш.