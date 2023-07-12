Реклама
Прямой эфир
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате

Экс-посол РФ в Бангладеш скончался после избиения в Тверской области

0
Фото: Из личного архива Александра Николаева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бангладеш Александр Николаев скончался в больнице после избиения. Уголовное дело передали в региональные следственные органы, о чем в среду, 12 июля, сообщили в прокуратуре по Тверской области.

«В связи со смертью потерпевшего <...> уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области», — сообщил ТАСС представитель ведомства.

По данным региональной прокуратуры, 73-летний мужчина был избит в Конаковском районе Тверской области в конце июня. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Всё это время Николаев находился в больнице в коме. Теперь уголовное дело должны переквалифицировать на ч.4 ст. 111 УК РФ, так как тяжкие последствия повлекли за собой смерть.

Александр Николаев родился в 1950 году. Около 40 лет он занимался дипломатической работой в разных странах: был советником посольства СССР во Вьетнаме и на Филиппинах, старшим советником постоянного представительства РФ при Европейских сообществах в Брюсселе. С 2012 по 2016 год являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Бангладеш.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023