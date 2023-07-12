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Макрон назвал факторы несвоевременности для открытия офиса НАТО в Японии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал придерживаться географии, заявленной в названии Североатлантического альянса, и не расширять «пространство борьбы», высказался он 12 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, где обсуждался вопрос открытия офиса НАТО в Японии.

«У НАТО должны быть партнеры по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке. Но альянс — североатлантическая организация, это география, как ни крути. Мы не должны способствовать впечатлению о том, будто бы НАТО как-то пытается оправдать с точки зрения закона свое физическое присутствие в других регионах мира», — сказал он в ходе выступление, которое транслировалось в Twitter Елисейского дворца.

Макрон добавил, что считает верным принятое альянсом решение «оставаться в рамках тесного партнерства, координации и плотного стратегического сотрудничества» и при этом не пытаться расширять «пространство борьбы», так как для этого сейчас совсем не время.

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11 июля японская деловая газета Nikkei со ссылкой на источник сообщила, что из проекта итогового заявления, принятие которого ожидается по итогам саммита НАТО в Вильнюсе исчезло упоминание о возможности открытия офиса альянса в Токио и о готовности продолжить обсуждение такой возможности. Предложение НАТО о переговорах с японским правительством выдержало несколько раундов обсуждений, но было удалено на последнем этапе, добавил информатор.

Ранее, 9 июля, японский телеканал NHK сообщил, что осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции. Зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, поэтому президент Франции Макрон проинформировал генсека НАТО Столтенберга о своем несогласии по открытию офиса.

Ранее, 10 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

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