Макрон назвал факторы несвоевременности для открытия офиса НАТО в Японии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал придерживаться географии, заявленной в названии Североатлантического альянса, и не расширять «пространство борьбы», высказался он 12 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, где обсуждался вопрос открытия офиса НАТО в Японии.

«У НАТО должны быть партнеры по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке. Но альянс — североатлантическая организация, это география, как ни крути. Мы не должны способствовать впечатлению о том, будто бы НАТО как-то пытается оправдать с точки зрения закона свое физическое присутствие в других регионах мира», — сказал он в ходе выступление, которое транслировалось в Twitter Елисейского дворца.

Макрон добавил, что считает верным принятое альянсом решение «оставаться в рамках тесного партнерства, координации и плотного стратегического сотрудничества» и при этом не пытаться расширять «пространство борьбы», так как для этого сейчас совсем не время.

11 июля японская деловая газета Nikkei со ссылкой на источник сообщила, что из проекта итогового заявления, принятие которого ожидается по итогам саммита НАТО в Вильнюсе исчезло упоминание о возможности открытия офиса альянса в Токио и о готовности продолжить обсуждение такой возможности. Предложение НАТО о переговорах с японским правительством выдержало несколько раундов обсуждений, но было удалено на последнем этапе, добавил информатор.

Ранее, 9 июля, японский телеканал NHK сообщил, что осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции. Зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, поэтому президент Франции Макрон проинформировал генсека НАТО Столтенберга о своем несогласии по открытию офиса.

Ранее, 10 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».