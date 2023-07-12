В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ

Россия не оставит без реакции действия властей Германии по изъятию частных автомобилей у российских граждан. Об этом заявила в среду, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вне зависимости от того, идет ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, <…> или о сознательной линии Берлина в свете непрекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции», — сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте журнала «Международная жизнь».

Она также сообщила, что Москва потребовала от ФРГ незамедлительно прекратить изымать автомобили у россиян, вернуть имущество и возместить ущерб.

«Посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба», — отметила Захарова.

6 июля посольство России в Германии рекомендовало воздержаться от поездок в страну на автомобилях с российскими номерами. Более того, граждан РФ предупредили о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ.

Рекомендация стала ответом на случаи изъятия немецкими таможенниками транспортных средств у россиян. Власти ФРГ трактуют ввоз автомобилей как импорт, не принимая во внимание, что машина используется в личных целях.

При этом пострадавшим россиянам инкриминируется нарушение Закона ФРГ «О внешней торговле», а аргументы, высказываемые в противовес таким решениям, также не берут во внимание.

Как сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмид 4 июля, чиновники начали конфисковать автомобили с российскими номерными знаками, ссылаясь на санкционное положение 2014 года, запрещающее импорт ряда роскошных товаров из РФ. При этом транспортные средства конфискуют также и у тех, кто имеет постоянное место жительство в Германии.

Антироссийские и русофобские настроения стали нарастать среди лидеров западных стран на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.