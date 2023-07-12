Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате
Политика
В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ
Мир
Эрдоган анонсировал предоставление Швецией дорожной карты борьбы с терроризмом
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не оставит без реакции действия властей Германии по изъятию частных автомобилей у российских граждан. Об этом заявила в среду, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вне зависимости от того, идет ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, <…> или о сознательной линии Берлина в свете непрекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции», — сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте журнала «Международная жизнь».

Она также сообщила, что Москва потребовала от ФРГ незамедлительно прекратить изымать автомобили у россиян, вернуть имущество и возместить ущерб.

«Посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба», — отметила Захарова.

Недружественные манеры: в ГД работают над уголовным наказанием за русофобию
Кого в первую очередь коснется ответственность и почему подобное явление есть и внутри страны

6 июля посольство России в Германии рекомендовало воздержаться от поездок в страну на автомобилях с российскими номерами. Более того, граждан РФ предупредили о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ.

Рекомендация стала ответом на случаи изъятия немецкими таможенниками транспортных средств у россиян. Власти ФРГ трактуют ввоз автомобилей как импорт, не принимая во внимание, что машина используется в личных целях.

При этом пострадавшим россиянам инкриминируется нарушение Закона ФРГ «О внешней торговле», а аргументы, высказываемые в противовес таким решениям, также не берут во внимание.

Как сообщил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмид 4 июля, чиновники начали конфисковать автомобили с российскими номерными знаками, ссылаясь на санкционное положение 2014 года, запрещающее импорт ряда роскошных товаров из РФ. При этом транспортные средства конфискуют также и у тех, кто имеет постоянное место жительство в Германии.

Антироссийские и русофобские настроения стали нарастать среди лидеров западных стран на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023