Медведев предрек конец совета Украина – НАТО из-за исчезновения одной из сторон

Деятельность Совета Украина – НАТО закончится исчезновением одной из сторон. Об этом в среду, 12 июля, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «всем известно, чем закончилось» создание Совета Россия – НАТО в 2002 году.

«На этот раз все закончится по-другому. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — сообщил Медведев на английском языке на своей странице в Twitter.

5 июля в НАТО подтвердили решение создать Совет Украина – НАТО. В рамках этой кооперации Киев получит статус равного партнера — украинская сторона будет иметь право созывать заседания совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе прошел саммит военно-политического блока, на котором главными темами стали дальнейшая помощь Киеву и перспективы ее членства в альянсе.

Во второй день прошло первое заседание структуры с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам генсека блока Йенса Столтенберга, главными отличиями новой организации от Комиссии Украина – НАТО, учрежденной еще в 1997 году станут отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания совета, а также каждый член альянса, включая Украину, сможет созывать встречи для экстренных консультаций.

Совет Россия – НАТО был учрежден 28 мая 2002 года в Италии. На протяжении последующих лет работа совета возобновлялась и приостанавливалась несколько раз. В феврале 2022 года кооперация окончательно прекратила свою деятельность на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.