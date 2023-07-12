В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в среду, 12 июля, рассказали «Известиям», что, согласно закону о защите конкуренции, сложившаяся на бирже цена на бензин не может быть признана монопольно высокой. Однако для этого необходимо выполнять ряд условий в части равномерности и регулярности продаж и поставок топлива на биржу.

Кроме того, в ФАС сообщили о разработке документов об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже на 1%.

В настоящее время, как указали в службе, компании приводят доводы о ремонтах нефтеперерабатывающих заводов. ФАС анализирует эти доводы и фактическую реализацию топлива на бирже. Служба считает, что в случае ремонтов компании должны создавать запас и обеспечивать обязательную регулярность и равномерность нефтепродуктов на организованных торгах.

Кроме того, ведомство проработает вопрос увязки экономических и технологических условий формирования графиков ремонтов НПЗ для обеспечения надлежащего объема нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на бирже. Это позволит заранее планировать деятельность участников рынка особенно в период повышенного спроса.

В конце июня в Минэнерго заявили, что рост цен на бензин, который пришелся на май-июнь — это сезонное событие, поскольку в этом время многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) проводят плановые ремонты.

По итогам торгов 22 июня цена Аи-92 в европейской части России побила рекорд почти двухлетней давности. Об этом свидетельствовали данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Впервые с августа 2021 года стоимость марки превысила 58,5 тыс. рублей за 1 т.

В Минэнерго заверили, что держат ситуацию на контроле, а нефтяные компании выполняют рекомендации министерства по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта.

Ранее в том же месяце ФАС сообщила, что направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объемы продаж бензина на бирже. Отмечалось, что продажи бензина на бирже за последние пять месяцев сократились на 7,9%. В результате, образовался спрос на Аи-92 и Аи-95.