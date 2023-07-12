Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате
Политика
В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ
Мир
Эрдоган анонсировал предоставление Швецией дорожной карты борьбы с терроризмом
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной

ФАС: цена на бензин не может быть признана монопольно завышенной
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в среду, 12 июля, рассказали «Известиям», что, согласно закону о защите конкуренции, сложившаяся на бирже цена на бензин не может быть признана монопольно высокой. Однако для этого необходимо выполнять ряд условий в части равномерности и регулярности продаж и поставок топлива на биржу.

Кроме того, в ФАС сообщили о разработке документов об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже на 1%.

В настоящее время, как указали в службе, компании приводят доводы о ремонтах нефтеперерабатывающих заводов. ФАС анализирует эти доводы и фактическую реализацию топлива на бирже. Служба считает, что в случае ремонтов компании должны создавать запас и обеспечивать обязательную регулярность и равномерность нефтепродуктов на организованных торгах.

Кроме того, ведомство проработает вопрос увязки экономических и технологических условий формирования графиков ремонтов НПЗ для обеспечения надлежащего объема нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на бирже. Это позволит заранее планировать деятельность участников рынка особенно в период повышенного спроса.

Аи что: в ряде регионов ускорилось подорожание бензина
Насколько выросли цены на топливо и почему

В конце июня в Минэнерго заявили, что рост цен на бензин, который пришелся на май-июнь — это сезонное событие, поскольку в этом время многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) проводят плановые ремонты.

По итогам торгов 22 июня цена Аи-92 в европейской части России побила рекорд почти двухлетней давности. Об этом свидетельствовали данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Впервые с августа 2021 года стоимость марки превысила 58,5 тыс. рублей за 1 т.

В Минэнерго заверили, что держат ситуацию на контроле, а нефтяные компании выполняют рекомендации министерства по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта.

Ранее в том же месяце ФАС сообщила, что направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объемы продаж бензина на бирже. Отмечалось, что продажи бензина на бирже за последние пять месяцев сократились на 7,9%. В результате, образовался спрос на Аи-92 и Аи-95.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023