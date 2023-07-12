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Захарова указала на понимание Зеленским непризнания НАТО границ Украины

Захарова: Зеленский понимает, что НАТО не признает даже оставшиеся границы Украины
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что НАТО не признает даже оставшиеся границы страны. Об этом в среду, 12 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что страны — участники альянса только на словах признают территории Киева.

«В Варшаве подтвердили: есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает, что, не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что речь идет не о территориях, которые были у Киева после получения возможности стать суверенным государством в результате распада СССР, а которые страна имеет сейчас.

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Ранее в этот день Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Киев получил приглашение вступить в альянс. В этот день главы государств блока согласились упростить процесс присоединения Украины.

Накануне на первой встрече члены НАТО опубликовали коммюнике, в котором приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими.

Тогда же Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина — НАТО.

В свою очередь 12 июля глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что страны — члены НАТО смогли обвести Зеленского вокруг пальца. По его словам, показательно то, что сначала украинский лидер говорил «этого недостаточно», а потом сказал «что дали, то и хорошо».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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