Пассажиры «перенаселенного» поезда Сухум — Петербург рассказали об обстановке в вагонах

Пассажиры поезда Сухум — Санкт-Петербург, в котором размещали по несколько человек на полке, рассказали, что происходит в составе на данный момент. Съемочная группа «Известий» 12 июля во время остановки состава в Москве поговорила с пассажирами и побывала в вагоне.

«Сейчас ситуация нормализовалась, всё хорошо. Но, когда мы садились, было очень много народа: на место по два-три человека», — отмечает пассажирка Наталья.

Она рассказала, что в поезд собрали пассажиров других рейсов, которые были до границы с Абхазией. По ее словам, там размыло пути и состав, который ехал с Сухума, не пришел, потому что не смог пройти.

Другая пассажирка Сабина рассказала, что села в поезд в Лазаревском. В нем уже было много пассажиров: на ее месте также уже сидели люди.

«Проводники не отвечали на вопросы. У людей начался стресс: все ругались, кто-то даже вызвал полицию. Потом примерно в Ростове ситуация начала меняться: люди выходить начали, но через несколько минут садились другие пассажиры», — рассказала девушка.

Ранее, 11 июля, Федеральная пассажирская компания (ФПК) прокомментировала размещение по три-четыре пассажира на полке в поезде Сухум — Санкт-Петербург. В компании объяснили ситуацию форс-мажором из-за неблагоприятных погодных условий в Абхазии. Специалисты подчеркнули, что из России отправили резервный состав, количество свободных мест в котором превышало количество проданных билетов. По словам пассажиров, проводники сказали им искать места самостоятельно.

При этом 9 июля сообщалось, что из-за сильного ливня был закрыт железнодорожный участок Гагра — Цандрипш в Республике Абхазия, поэтому остановлены два поезда из Сухума в Москву и Санкт-Петербург. Сообщалось, что приходящие в Сухум поезда отправляют на станцию Цандрипш, а пассажиров доставят до города автотранспортом.

В тот же день «Абхазские железные дороги» (АЖД) сообщили о приостановке движения поездов из-за размыва железнодорожных путей после дождя. Также улицы в Гагре и Сухуме затопило после сильных ливней. «Известия» опубликовали кадры затопленных улиц.