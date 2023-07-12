Президент Чехии дал прогноз по срокам вступления Швеции в НАТО

Процесс ратификации членства Швеции в НАТО может завершиться в Венгрии и Турции в ближайшие недели, спрогнозировал 12 июля президент Чехии Петр Павел по итогам саммита НАТО.

«Турция и Швеция, как я думаю, провели успешные переговоры [о ратификации членства страны в альянсе]. <…> От этого [по времени], как верю, не отстанет и Венгрия. Швеция, таким образом, вскоре станет членом Североатлантического альянса», — выразил уверенность Павел, общаясь с журналистами.

Он выразил надежду, что именно так всё и произойдет.

Ранее в этот день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал на стремление Турции как можно скорее закончить процесс одобрения заявки Швеции, однако «парламент сейчас закрыт». Миссией Турции в данной ситуации ее лидер назвал разрешение этой задачи в кратчайшие сроки.

Кроме того, 12 июля Эрдоган сделал заявление о том, что предоставит Анкаре дорожную карту борьбы с терроризмом. Далее протокол о членстве в НАТО направят в парламент.

Турецкий лидер 10 июля перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным, после того как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС).

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.