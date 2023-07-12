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Ковальчук указал на необходимость оказывать помощь новым регионам РФ

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Из новых регионов РФ к стране присоединилось 1047 библиотек, и им в том числе необходимо оказать помощь. Об этом 12 июля заявил президент НИЦ «Курчатовский институт», председатель Попечительского совета Российской национальной библиотеки (РНБ) Михаил Ковальчук.

«Очень важно <...> оказание помощи <...> стране в целом и нашим четырем новым регионам, присоединенным не так давно к Российской Федерации. Уже 1047 новых библиотек добавились к нам в новых регионах. Поэтому важнейшая вещь, что есть опорная точка, такая как РНБ», — сказал Ковальчук на пресс-подходе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Он подчеркнул, что РНБ также рассмотрит свою деятельность в рамках отношений России и Белоруссии. Ковальчук отметил, что госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев представил ряд книг, изданных двумя странами и раскрывающих их «близость, военную общность, ратные подвиги».

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Ранее в этот день в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Попечительского совета РНБ. В основные задачи организации входят создание стратегии развития библиотеки, участие в научной и общественной деятельности, а также сотрудничество с другими учреждениями. Совет будет способствовать внедрению современных библиотечных и информационных технологий, реставрации объектов культурного наследия, сохранению традиций и памяти о важных для истории российской культуры личностях.

5 июля президент России Владимир Путин поручил Любимовой подтянуть объекты культуры новых территорий до общероссийского уровня. Она заверила главу государства, что уже имеется план по восстановлению учреждений. В этом году планируется реконструировать 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры.

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