Из-за жары несколько регионов РФ ввели мониторинг ж/д полотна

Сразу в нескольких регионах России начали вести мониторинг железнодорожного полотна. Специалисты опасаются деформации рельсов. Риски существуют в том числе в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях, передает телеканал «Известия». Проблемы могут возникнуть из-за аномальной жары. В регионах уже несколько дней сохраняется температура в среднем на 8 градусов выше нормы.

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