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НАТО приняло план переброски 100 тыс. солдат в Польшу

Дуда: в случае нападения на Польшу в страну было бы направлено около 100 тыс. солдат НАТО
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Фото: Global Look Press/Sgt. John Schoebel
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НАТО перебросит в Польшу около 100 тыс. солдат, если возникнет такая необходимость. Об этом 12 июля сообщил президент республики Анджей Дуда.

«Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны», — заявил Дуда во время выступления на заседании альянса.

По его словам, НАТО утвердил такую возможную переброску войск в рамках планов обороны. Кроме того, Дуда заявил, что уже сейчас в Польше размещены 10 тыс. солдат альянса.

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Ранее, 11 июля, Дуда допустил отправку военных Польши на Украину после конфликта. Он подчеркнул, что НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой участвовали бы польские солдаты и следили за соблюдением режима прекращения огня.

При этом Дуда отметил, что Польша выступает за быстрое вступление Украины в Североатлантический альянс по завершении конфликта.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что Варшава может претендовать на присвоение украинских территорий.

16 июня российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в Польше «спят и видят», как вернуть в состав страны территории Западной Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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