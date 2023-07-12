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Названы влияющие на стоимость техники в России факторы

Эксперт Кусков: повлиять на цену техники может избыток предложения по отношению к низкому спросу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Повлиять на стоимость техники в России могут избыток предложения по отношению к низкому спросу и западные санкции, рассказал «Известиям» 12 июля генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он отметил, что в настоящее время в российских магазинах электроники представлено больше 90% китайской продукции (бытовая техника, гаджеты и т.д.)

«Рынок находится в ожидании. Люди не знают, что будет дальше, поэтому сейчас не тратят деньги, в основном предпочитая их оставлять на будущее. Поэтому спрос на все виды товаров упал. В 2022 и 2023 годах он вроде бы выровнялся, но, конечно, не опередит 2021 год», — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что ситуация с ценами летом будет складываться в разных сегментах по-разному. Так, если на смартфоны цены могут вырасти, то на телевизоры, холодильники могут снизиться, так как бытовая техника в основном китайского производства.

«Повлиять на стоимость могут избыток предложения по отношению к низкому спросу и западные санкции. Поэтому в данном контексте думаю, что техника будет находиться в пределах плюс-минус 10% от текущих цен», — заключил он.

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Ранее в этот день сообщалось, что до конца лета в России может подорожать электроника Apple и других брендов — в среднем на 10%. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка. По их мнению, это произойдет, если доллар удержится на уровне 90–100 рублей ближайшие несколько недель. По их словам, в первую очередь рост цен может коснуться смартфонов: их покупают и меняют гораздо чаще, чем компьютеры.

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