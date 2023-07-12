Видео. В детских садах Орска отравились 40 детей

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НАТО не будет вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе
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Минобороны РФ заявило о завершении приема вооружений и техники от ЧВК «Вагнер»
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Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
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Мир
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