Около 10 домовладений пострадали в Васильевке Запорожской области после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

По его словам, атакован жилой сектор: в каждом втором доме живут местные жители. Есть пострадавшие.

На месте также обнаружены множественные воронки и большое количество поражающих металлических элементов.

Местный житель рассказал о неразорвавшихся боеприпасах.

«Она была в такой черной прорезиновой штуке: вот такие шарики — много, много. Недовзорвались, наверное. И был наконечник металлический. <...> Пошел туда, в посадку, в яму кинул, она взорвалась», — поделился он.

Накануне при обстреле села Луговое в Запорожской области пострадал мирный житель. У 59-летнего мужчины диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки и переломом ребер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.