Водитель грузовика протаранил девять машин на светофоре в Подмосковье

В Московской области на Волоколамском шоссе 12 июля водитель грузовика Volvo протаранил сразу девять автомобилей. Движение в результате аварии затруднено. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Volvo, из-за технической неисправности совершил наезд на девять машин, стоящих в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора», — цитирует сообщение ТАСС.

Авария произошла примерно в 17:00 на 61-м км Волоколамского шоссе.

В ГУ МВД отметили также, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.

«Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — отметили в главке.

9 июля после столкновения грузовика и автобуса на Ленинградском шоссе в Москве в медучреждение доставили шесть человек. Остальные участники аварии отказались от госпитализации. ДТП произошло в районе дома № 112/1 по Ленинградскому шоссе.