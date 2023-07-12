Гаврилов заявил, что страны — члены НАТО смогли обвести Зеленского вокруг пальца

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 12 июля поделился с «Известиями» мнением об итогах саммита НАТО в Вильнюсе.

«В результате получилось то, что и ожидалось, что и предсказывали российские эксперты. Как и предполагалось, Украину не приняли в членство, были розданы десятки обещаний, обозначены цели. Всё, как представляется, ушло в русофобский гудок. Это не означает, что не будет помощи Украине военной, как она сейчас происходит, так и будет продолжаться. Впервые натовцы обозначили, что вокруг России надо создавать рубежи обороны, якобы Россия угрожает Западу. Никто, как и прежде, не захотел признавать существующих реалий», — сказал он.

Гаврилов добавил, что страны — члены НАТО смогли обвести президента Украины Владимира Зеленского вокруг пальца.

«Как представляется, натовцы смогли, несмотря на призывы Зеленского, обвести его вокруг пальца. Показательна была его реакция в самом начале и показательна реакция в самом конце, когда он говорил «этого недостаточно», а потом сказал, «что дали, то и хорошо». По всей видимости членство Украины откладывается на длительную перспективу», — сказал он.

Ранее в этот день Зеленский по результатам встречи альянса в Вильнюсе заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за его решение по кассетным боеприпасам и признался, что оно было «вызовом». Он также подчеркнул, что Украине нужно оружие дальнего радиуса действия и его дефицит всё еще существует. Зеленский подчеркнул, что поднимет этот вопрос на переговорах с Байденом.

В первый день саммита, 11 июля, страны — союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.