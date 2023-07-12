В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов 12 июля заявил «Известиям» о необходимости пересмотра условий зерновой сделки с точки зрения ее выгодности именно для России.

Таким образом он отреагировал на желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вновь обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки.

«Я, честно говоря, умеренный пессимист, что касается пользы именно для нашей страны зерновой сделки в ее существующем формате. И если о чем-то разговаривать, то о кардинально пересмотре выгодности и невыгодности этой сделки именно для РФ. Пока мы идем на односторонние уступки. Мы должны понимать, зачем нам нужно пропускать товары с Украины через наши морские территории», — сказал Наумов.

10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны. Говоря об усовершенствовании соглашения, Лавров подчеркнул, что не знает, «как можно что-то несуществующее улучшать».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля.