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В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ

Наумов: нужно пересмотреть условия зерновой сделки с точки зрения ее выгодности для РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов 12 июля заявил «Известиям» о необходимости пересмотра условий зерновой сделки с точки зрения ее выгодности именно для России.

Таким образом он отреагировал на желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вновь обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки.

«Я, честно говоря, умеренный пессимист, что касается пользы именно для нашей страны зерновой сделки в ее существующем формате. И если о чем-то разговаривать, то о кардинально пересмотре выгодности и невыгодности этой сделки именно для РФ. Пока мы идем на односторонние уступки. Мы должны понимать, зачем нам нужно пропускать товары с Украины через наши морские территории», — сказал Наумов.

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10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны. Говоря об усовершенствовании соглашения, Лавров подчеркнул, что не знает, «как можно что-то несуществующее улучшать».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

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