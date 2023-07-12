Мужчина пропал после опрокидывания лодки в Красноярском крае

Мужчина пропал после опрокидывания лодки на реке Мана в Красноярском крае. Поиском потерпевшего занимаются спасатели.

Инцидент произошел в районе села Нарва в Манском районе. 52-летний мужчина плыл на лодке, в какой-то момент плавсредство опрокинулось. Известно, что на потерпевшем не было спасательного жилета, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Эвенкийском районе 11 июля. На реке Подкаменная Тунгуска опрокинулась лодка с тремя людьми. Двоим потерпевшим удалось выбраться на берег. На третьем пассажире не было спасательного жилета, он пропал.

В Новоорском районе Оренбуржья мужчина 1975 года рождения спас двухлетнего мальчика и девятилетнюю девочку, которые едва не утонули. Однако выбраться из воды он не смог и погиб. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.