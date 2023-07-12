Первая ракета на метановом двигателе успешно вышла на орбиту

Китайская ракета с первым в мире метановым двигателем успешно выведена на орбиту. Компания-разработчик LandSpace сообщила: запуск двухступенчатого носителя был осуществлен с космодрома на северо-западе Китайской Народной Республики, передает телеканал «Известия». В 2022 году запуск был неудачным, неполадки во второй ступени привели к аварии. Новая ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до 4 т полезной нагрузки.

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