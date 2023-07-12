Пожар потушен на «СИБУР-Нефтехиме» в Дзержинске

На территории «СИБУР-Нефтехим» в Дзержинске Нижегородской области ликвидирован пожар. Об этом сообщили 12 июля «Известиям» в пресс-службе компании.

«Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей «СИБУР-Нефтехима» ликвидировано, происходит охлаждение производственной установки», — говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, угроза взрыва отсутсвует. В настоящее время ведется мониторинг состояния воздуха.

В этот день на территории «СИБУР-Нефтехим» произошла разгерметизация установки, что повлекло за собой факельное горение.

Ранее, 7 июля, взрыв произошел на трубопроводе на территории «Промсинтеза» в Самарской области. Погибли шесть человек, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил ведения строительных работ.