В России стартовали продажи Hyundai Kona нового поколения

В салонах российских дилеров появились первые в стране кроссоверы Hyundai Kona второго поколения по цене от 3,25 млн рублей, сообщает 12 июля «Российская газета».

Полноприводный кроссовер корейского производства оснащен 1,6-литровым турбодвигателем T-GDi мощностью 198 л.с. (265 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Габариты Kona: длина составляет 4355 мм, колесная база ― 2660 мм.

Автомобиль оборудован единой цифровой панелью приборов и системы мультимедиа общем размером 24,6 дюймов. Салон Kona оформлен в духе электромобиля Hyundai Ioniq 5.

Среди опций также заявлены вентиляция и электропривод передних кресел, подогрев всех сидений, камеры кругового обзора и полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Ранее, 10 июля, китайский автопроизводитель Changan в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» представил седан Lamore, который в будущем доберется до российского покупателя. Changan Lamore оборудован полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с приводом на передние колеса.

Интерьер Lamore отличается овальным рулем, большим вертикальным экраном системы мультимедиа диагональю 13,2 дюйма наподобие дисплеев электрокаров Tesla. Всего производитель обещает россиянам четыре комплектации.