НАТО не будет вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе

НАТО не собирается вести переговоры с Россией на тему членства Украины в альянсе. Об этом 12 июля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита альянса в ответ на вопрос, собираются ли страны НАТО обсуждать с Россией этот вопрос.

«Переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним: ничего про Украину без Украины», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что сила Украины на переговорах будет зависеть от того, сколько территорий на момент встречи ВСУ смогут получить, и от военной помощи, которую НАТО дает стране.

«Поэтому мы продолжаем предоставлять военную помощь и приветствуем объявления союзников о предоставлении дальнобойных ракет, систем ПВО и других вооружений. Мы хотим, чтобы они были сильнее за столом переговоров, а не того, чтобы НАТО вел переговоры за Украину», — подытожил он.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что страны собираются помочь Украине в обороне на суше, в воздухе и море.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в Twitter раскритиковал позицию альянса о принятии Украины в НАТО. Он назвал отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным» и указал на размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в альянс. При этом делегация США пришла в ярость из-за этого сообщения, заявив, что так Зеленский пытался надавить на участников альянса и получить больше союзников.

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоут в этот же день сообщила, что для вступления в альянс Украина должна провести «демократические реформы и реформы сектора безопасности», однако, какие конкретно это должны быть изменения, она не указала.

При этом 11 июля вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер в интервью изданию Le Dialogue назвал вхождение Украины в НАТО катастрофой, потому что в таком случае, согласно уставу организации, все страны НАТО должны будут включиться в конфликт.

Коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими было опубликовано 11 июля. В документе саммита не было информации о графике и дате вступления Киева в альянс.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса. Главными темами мероприятия являются дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.