В Иркутской области мужчина задушил годовалого ребенка из-за плача

Житель Иркутска задушил годовалого ребенка своей возлюбленной. Об этом 12 июля сообщил источник «Известий».

Трагедия произошла 10 июля в поселке Куйтун Иркутской области. В одном из домой был найден труп ребенка. Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за удушья, после чего полиция начала поиск убийцы.

11 июля был задержан сожитель матери ребенка. Он признался, что задушил ребенка.

«Мужчина рассказал, что задушил мальчика, потому что тот плакал», — рассказал источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее, 28 июня, мужчина попытался задушить подростка, который не оплатил проезд в подмосковной электричке. Он не отпускал ребенка вплоть до прибытия охраны транспорта.