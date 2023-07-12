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Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Приморском крае

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Владивосток — Находка — порт Восточный в Приморском крае. В больницу доставлены трое детей.

Авария произошла днем 12 июля на участке дороги около поселка Шкотово. Водитель автомобиля Toyota Mark II пошел на обгон нескольких автомобилей и столкнулся с машиной Nissan Note, которая поворачивала налево. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В салоне второго автомобиля вместе с женщиной-водителем находились дети четырех, семи и 15 лет. Несовершеннолетние были госпитализированы.

В ГИБДД отмечают, что гражданская ответственность виновника аварии не была застрахована. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

В Тульской области пьяная женщина за рулем машины Ford совершила наезд на девочек 15 и 16 лет, которые находились на обочине дороги. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация.

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