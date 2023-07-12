Политолог заявил о неизбежности конфликтов между Украиной и Польшей

Конфликты на исторической почве между Украиной и Польшей неизбежны. Тема Волынской резни не позволит двум странам создать унию. Об этом 12 июля «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что сейм Польши 11 июля, в 80-ю годовщину Волынской резни, в полном составе принял постановление в память о погибших, в котором призывает Украину признать свою вину.

Как отметил политолог, историческая память — это то, что не позволит Польше интегрироваться с Украиной. По его словам, для поляков история значит «слишком много», даже в угоду политической конъюнктуре Варшава не готова пересматривать свое видение тех или иных событий.

«Степан Бандера в польской историографии — один из главных злодеев. От рук его банд погибли несколько десятков тысяч поляков. При этом во Львове стоит огромный памятник Степану Бандере, и этот персонаж является одним из главных героев национального пантеона на Украине сегодня. В связи с этим конфликты между Варшавой и Киевом на исторической почве просто запрограммированы, они неизбежны», — сказал он.

Аверьянов добавил, что ни Украина, ни Польша не готовы идти на компромисс в вопросе исторической памяти. В связи с этим эксперт выразил сомнение в возможности создания польско-украинской унии.

«Вопросы истории в данном случае являются той ахиллесовой пятой, которая не позволит этим геополитическим планам осуществиться», — заключил политолог.

В середине июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Варшава ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших.

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.