Отпуск на свадьбу в 2023 году — положен ли работнику, сколько длится

Регистрация брака — важный момент в жизни каждого человека и повод для праздника двух семей. В соответствии с трудовым законодательством РФ, сотрудник вправе взять отпуск, чтобы отметить знаменательное событие. Как оплачивается отпуск по случаю свадьбы и как его оформить — читайте в материале «Известий».

Дают ли отпуск на свадьбу в 2023 году

В соответствии с трудовым законодательством, работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск в связи с регистрацией брака. Продолжительность работы сотрудника в организации на предоставление отпуска не влияет. Дни отпуска на свадьбу не оплачиваются.

При этом неоплачиваемый отпуск не влияет на продолжительность основного. Подробнее о видах отпуска, на которые может рассчитывать работающий по трудовому договору сотрудник, читайте в материале «Известий».

Сколько дней полагается на отпуск на свадьбу в 2023 году

Отпуск по случаю регистрации брака предоставляется сроком до пяти суток. Работодатель не вправе требовать от сотрудника сократить время отпуска, однако сам сотрудник может взять меньше дней. Кроме того, в некоторых случаях может попросить у работодателя больше дней, и тогда начальство само решает, согласовать такой отпуск или нет.

Как правило, отпуск включает в себя дату свадьбы, однако закон не воспрещает взять дни до или после торжества.

Если сотрудник находится на испытательном сроке, то этот период будет увеличен на количество дней отпуска.

Как оформить отпуск на свадьбу в 2023 году

Для того, чтобы отпуск был предоставлен, сотрудник должен уведомить руководство и написать соответствующее заявление. Установленной формы для документа нет, поэтому он может быть составлен в произвольном порядке.

Работодатель вправе потребовать от сотрудника документ, подтверждающий событие — копию свидетельства о заключении брака. Соответственно, если отпуск был взят до даты торжества, то документ сотрудник сможет представить лишь после того, как вернется к работе.

В свою очередь работодатель одобряет заявление своей подписью и выпускает приказ на отпуск. Сведения вносятся в кадровые документы.

В случае, если руководство компании отказывается предоставить сотруднику законный отпуск, организация может получить штраф. Взыскание составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для ИП и малых предприятий и от 30 тыс. до 50 тыс. для средних и крупных предприятий.

Ранее «Известия» писали, как происходит регистрация брака в 2023 году и как правильно оформить брачный договор.