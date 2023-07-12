Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО не будет вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе
Мир
Страны G7 утвердили принципы долгосрочных гарантий безопасности для Украины
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Общество
Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Мир
Зеленский заявил о необходимости расширить гарантии безопасности G7
Мир
Байден назвал обязанностью НАТО помочь Киеву выстроить мощную оборону
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Мир
В Испании заявили о намерении разместить на восточном фланге НАТО 950 солдат
Авто
В России стартовали продажи Hyundai Kona нового поколения

Отпуск на свадьбу в 2023 году — положен ли работнику, сколько длится

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регистрация брака — важный момент в жизни каждого человека и повод для праздника двух семей. В соответствии с трудовым законодательством РФ, сотрудник вправе взять отпуск, чтобы отметить знаменательное событие. Как оплачивается отпуск по случаю свадьбы и как его оформить — читайте в материале «Известий».

Дают ли отпуск на свадьбу в 2023 году

В соответствии с трудовым законодательством, работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск в связи с регистрацией брака. Продолжительность работы сотрудника в организации на предоставление отпуска не влияет. Дни отпуска на свадьбу не оплачиваются.

При этом неоплачиваемый отпуск не влияет на продолжительность основного. Подробнее о видах отпуска, на которые может рассчитывать работающий по трудовому договору сотрудник, читайте в материале «Известий».

Сколько дней полагается на отпуск на свадьбу в 2023 году

Отпуск по случаю регистрации брака предоставляется сроком до пяти суток. Работодатель не вправе требовать от сотрудника сократить время отпуска, однако сам сотрудник может взять меньше дней. Кроме того, в некоторых случаях может попросить у работодателя больше дней, и тогда начальство само решает, согласовать такой отпуск или нет.

Трудное решение: почему россияне делят отпуск на части
Эксперты рассказали, в каком месяце выгоднее делать перерыв в работе

Как правило, отпуск включает в себя дату свадьбы, однако закон не воспрещает взять дни до или после торжества.

Если сотрудник находится на испытательном сроке, то этот период будет увеличен на количество дней отпуска.

Как оформить отпуск на свадьбу в 2023 году

Для того, чтобы отпуск был предоставлен, сотрудник должен уведомить руководство и написать соответствующее заявление. Установленной формы для документа нет, поэтому он может быть составлен в произвольном порядке.

Работодатель вправе потребовать от сотрудника документ, подтверждающий событие — копию свидетельства о заключении брака. Соответственно, если отпуск был взят до даты торжества, то документ сотрудник сможет представить лишь после того, как вернется к работе.

Бумажная свадьба: россияне стали чаще оформлять брачные договоры
Юристы объяснили, почему перед походом в ЗАГС важно обсудить имущественные вопросы

В свою очередь работодатель одобряет заявление своей подписью и выпускает приказ на отпуск. Сведения вносятся в кадровые документы.

В случае, если руководство компании отказывается предоставить сотруднику законный отпуск, организация может получить штраф. Взыскание составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для ИП и малых предприятий и от 30 тыс. до 50 тыс. для средних и крупных предприятий.

Ранее «Известия» писали, как происходит регистрация брака в 2023 году и как правильно оформить брачный договор.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023