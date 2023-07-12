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Режим повышенной готовности ввели в трех селах Якутии

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Режим повышенной готовности ввели в трех населенных пунктах Оймяконского района Якутии. В муниципалитете зафиксирован подъем уровня воды в верхнем течении реки Индигирка.

Ситуация связана с обильными осадками, которые выпали 8 и 9 июля. Суточный подъем воды составляет 50–70 см в сутки. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

В селе Сордоннох подтоплено шесть дворовых территорий, в селе Оймякон — пять дворов. В Томторе подтопило 18 дворовых территорий. В оперативном штабе отмечают, что в жилые дома вода не зашла.

На республиканской дороге «Оймякон» примерно на 156 км размыто дорожное полотно. Интенсивный рост уровня воды не фиксируется.

11 июля крупный град прошел в Лазаревском районе Сочи. Оказались повреждены крыши частных домов и автомобили. Инфраструктурные объекты не разрушены.

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