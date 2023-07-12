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Пациент наркоклиники в Нижегородской области случайно устроил пожар

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Пациент одного из наркологических отделений Нижегородской области устроил небольшой пожар в учреждении, пытаясь спичками пережечь ремни фиксации. Об этом в среду, 12 июля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел, когда Владимир М., которого врачи в целях безопасности зафиксировали ремнями, попросил у соседа помочь ему высвободиться. Тот начал пережигать вязки спичками, отчего вспыхнул небольшой пожар на площади примерно 1 кв. м.

В результате пациент, закованный ремнями, получил серьезные ожоги дыхательных путей и 70% тела. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно перевезли в реанимацию.

С мужчиной, устроившим пожар, работают сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее, 25 июня, возгорание произошло в жилом доме в подмосковном Королеве. В результате погибли два человека — местный житель и спасатель.

Очевидец рассказал «Известиям», что хозяин одной из квартир устроил поджег во время семейной ссоры.

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