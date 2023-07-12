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В ЦБ рассказали о разработанных правилах платформы цифрового рубля

Банк России разработал правила платформы цифрового рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Банке России рассказали о разработанных правилах платформы цифрового рубля. Положение опубликовано 12 июля на сайте ЦБ.

«Проект положения Банка России является ключевым нормативным актом для запуска цифрового рубля. В нем содержатся основные правила, по которым Банк России как оператор платформы будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, и требования к ним», — говорится на сайте регулятора.

В документе перечислены виды цифровых кошельков — счетов цифрового рубля, приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями. Также в проекте говорится об устройстве механизма урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, о порядке контроля за соблюдением участниками правил платформы.

«Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн», — сообщает ЦБ.

Замечания и предложения к проекту документа принимаются до 19 июля текущего года.

Для открытия счета и проведения операций с данной формой денег физлица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«[Пользователи должны] получить ключ простой электронной подписи при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме», — сказано в документе.

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11 июля Государственная дума в ходе заседания приняла закон о внедрении цифрового рубля во втором и третьем чтениях. Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах.

6 июля первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Как она отметила, для его использования нужно будет завести электронный кошелек.

В феврале министр финансов России Антон Силуанов назвал создание цифрового рубля перспективным проектом.

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