В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

В выборах мэра Москвы, которые состоятся в сентябре, примут участие пять кандидатов. Решение относительно всех участников принято в среду, 12 июля, на заседании Московской городской избирательной комиссии, о чем сообщается на ее на сайте.

Кроме действующего главы города Сергея Собянина в качестве кандидатов зарегистрированы еще четыре человека: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Борис Чернышов.

Кандидатуру Гусева выдвинуло региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду», Даванкова — отделение партии «Новые люди», Зюганова — КПРФ, а Чернышова — ЛДПР.

Двумя днями ранее, 10 июля, в Москве открылся штаб общественной поддержки Собянина в качестве кандидата на выборах. Штаб находится в «Цифровом деловом пространстве» на улице Покровка, дом 47.

5 июля Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Избирательная кампания по выборам мэра столицы началась 7 июня.

Выборы пройдут 10 сентября, они станут для действующего мэра уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на данную должность президент РФ, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра Москвы собирается принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов).