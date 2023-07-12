Невыносимая нелегкость гения

Роман «Невыносимая легкость бытия» блистательно написан. И это самый лучший роман Милана Кундеры. Я читал штук пять или шесть его вещей, и все они сильно уступают «Невыносимой легкости бытия». Они тоже неплохи, но, честно говоря, на меня они не произвели такого сильного впечатления.

Как можно объяснить, почему один роман лучше другого? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не думаю, что остальные вещи Кундеры слабее из-за того, что с 1990-х он писал на французском. На родном чешском он создал «Бессмертие», «Шутка», «Пражская весна», «Смешные любови», но я не увидел в этих книгах новизны. Набоков тоже писал на двух языках, но у него есть великие романы и на русском «Защита Лужина» прежде всего. И на английском он создал несколько значительных вещей. Конечно, самая великая — это «Лолита».

Кундера — сын музыканта. Воспитанный на музыкальном сознании, он очень часто сравнивает литературу с музыкой. И в его творчестве можно отследить некие полифонические формы. Важно отметить, что в культуре все решает индивидуальность. Мысль, которую Кундера сам неоднократно высказывал, заключается в том, что важнее всего вовсе не общие идеи, общее течение, реализм, романтизм или авангардизм, а именно индивидуальность. И его музыкальные вкусы — тоже индивидуальные: он любил Яначека. Именем последнего, кстати, названа Академия музыкального искусства в Брно, которой руководил отец Кундеры. А Чайковского он не понимал.

У себя на родине Кундера был очень значимой фигурой. Он стал ею, еще когда жил там. Как известно, в 1967 году он произнес на IV съезде Союза писателей Чехословакии речь, которая перевернула сознание слушателей. Потом он уехал из страны, стал «невозвращенцем», как это тогда называлось, и до самого конца своей жизни жил во Франции. Не знаю, что там произошло, но повторюсь: лучше «Невыносимой легкости бытия» у него я ничего не читал. Сегодня сообщили, что он скончался. Говорят, это большая утрата. А я, наоборот, думаю: как хорошо, что человек прожил 94 года. Почти век.

Роман — это способ познания мира и самого себя в мире. На мой взгляд, в «Невыносимой легкости бытия» удачно сошлось все: искусство, игра с хронологией, игра с образами, игра с мнимой философией «легкости» бытия. Это синтез тонкого глубокого психологизма, потому что автор пытается понять своих героев: как они устроены, почему любящий мужчина может спать с другими женщинами и так далее. Почему, как возникает любовь? Это тонкая и умная книга, в которой какие-то вещи просто поражают, трогают читателя. Также это игра в полярности — в мужское и женское начала, легкость и тяжесть, силу и слабость, глупость и ум.

Я увидел, что в интернете продают какую-то скульптуру, будто бы оммаж на роденовский «Поцелуй». Но у Родена это гениально, утонченно, а тут получилась ужасная пошлость. Или, скажем, сюжет «Евгения Онегина». Банальнее не придумать: девушка-провинциалка влюбилась, призналась, да еще написала письмо по-французски, но Евгений ее «отбрил». А потом вдруг понял, что она женщина его жизни, когда она стала другой и появилась в обрамлении петербургского света. И что тут интересного? Ничего. А роман гениальный, перечитываешь по нескольку раз.

Объяснить чудо искусства, гения, таланта нельзя. Нельзя — и всё. И «Невыносимая легкость бытия» — совершенно блестящая, гениальная вещь, которую нельзя объяснить. Думаю, большинство вещей Кундеры уйдет и исчезнет, но этот роман останется.

Автор — доктор филологических наук, заведующий кафедрой медиалингвистики факультета журналистики МГУ им. Ломоносова

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.