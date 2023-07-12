Порядка 40 жителей Владивостока остались без водоснабжения

Во Владивостоке около 40 тыс. человек остались без воды из-за аварии. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

По данным правоохранительных органов, 12 июля ковш экскаватора повредил участок сети водоснабжения во время земляных работ на улице Адмирала Фокина. В результате подача воды была приостановлена в 360 многоквартирных домах. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты ведут ремонтные работы, ход которых поставлен на контроль прокуратуры. Также ведомство даст оценку исполнению законодательства по организации водоснабжения населения.

В городе Кола Мурманской области 10 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва водопроводной трубы. Водоснабжение было переключено на резервную линию.