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В ночь на 12 июля на Кубани выпало три месячные нормы осадков

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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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В ночь на 12 июля на Кубани выпало три месячные нормы осадков. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания комитета по чрезвычайным ситуациям.

«Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 мм осадков — это три месячные нормы», — говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.

Последствия подтопления ликвидировали 300 человек и 50 единиц техники. На помощь специалистам пришли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.

Кондратьев уточнил, что в Туапсинском районе подтопило два детских сада, две школы и стадион. Масштабы ремонта нужно оценить уже сейчас, потому что до начала учебного года осталось всего полтора месяца.

Местных жителей отправили в пункты временного размещения. В ближайшие три дня специалисты проведут подворовые обходы, чтобы осмотреть пострадавшие дома, оценить ущерб и оперативно выплатить компенсации. По словам губернатора, сейчас в детских здравницах и лагерях края отдыхает около 13 тыс. детей.

«Все они должны находиться в комфортных условиях — при необходимости нужно организовать резервные источники питания и своевременный подвоз чистой воды. Эта работа на особом контроле — дети сегодня в зоне нашего повышенного внимания», — подытожил глава региона.

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Ранее в этот день в нескольких поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Из подтопленных домов эвакуировали население.

Кроме того, на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель из-за ливней. На нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе ограничили движение из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.

В Туапсинском районе из-за ливней эвакуировали туристическую группу из 40 человек, в том числе 37 детей. Во многих городах черноморского побережья до сих пор действует штормовое предупреждение.

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