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Продажи новых мотоциклов за шесть месяцев 2023 года выросли на 60%

Продажи новых мотоциклов за шесть месяцев 2023 года выросли на 60%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За первые шесть месяцев 2023 года в России реализовали 15,3 тыс. новых мотоциклов, что на 60,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщают 12 июля аналитики «Автостата», опираясь на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

В I квартале 2023-го в России продали порядка 2 тыс. нового мототранспорта, в то время как во II квартале объем проданных мотоциклов достиг 13 тыс. единиц. Для сравнения: за весь 2022 года в стране купили 15,5 тыс. новых мотоциклов.

На своих двоих: продажи мотоциклов в России сократились на 16%
Эксперты прогнозируют рост рынка мототехники и появление на нем новых игроков

28 марта аналитики сообщили, что в первый месяц весны спрос на мотоциклы, мопеды и скутеры начал расти перед началом сезона.

Эксперты подсчитали, что в период с 1 по 23 марта спрос на мотоциклы с пробегом вырос на 24,4% по сравнению с тем же периодом февраля 2023 года. Популярность новых мотоциклов увеличилась на 22%. Мопеды и скутеры показали одинаковый рост, как в категории новых, так и в категории подержанных — на 43,7%. Также эксперты отметили увеличение интереса к мототехнике почти во всех категориях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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