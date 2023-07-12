Телеканал viju+ Premiere впервые на ТВ покажет «Крушение»

Авиакатастрофа, бандитский остров, игра на выживание и топовый голливудский актер — главные ингредиенты остросюжетного боевика «Крушение», который вышел в прокат в начале года. Экшен получил положительные оценки критиков и пришелся по нраву зрителям. Теперь его можно будет впервые посмотреть на российском телевидении. Телеканал viju+ Premiere эксклюзивно покажет «Крушение» 15 июля в 21:00.

Начинается повествование как добротный фильм-катастрофа: самолет с 14 пассажирами на борту попадает в шторм. По закону жанра случилось самое страшное: в воздушное судно ударила молния, которая вывела всю электронику из строя. К счастью пассажиров, в кабине пилотов оказался Джерард Батлер («Законопослушный гражданин», «Рок-н-рольщик»), который исполнил роль опытного летчика Броуди Торранса. Он собирался садиться на воду, как вдруг заметил землю. Посадка получилась жесткой, но успешной. Однако есть и плохая новость: остров находится во власти повстанцев и преступников. В этом месте фильм-катастрофа плавно становится боевиком, полным драйва, адреналина и напряжения.

Зрителя ждут непрерывная динамика, цельный сюжет, натурные съемки из Пуэрто-Рико …и вполне настоящие физические страдания Джерарда Батлера. В одной из сцен актер получил производственную травму: он случайно обжег лицо фосфорной кислотой, когда изображал ремонт самолета. Батлеру оказали первую помощь, но жжение мучило его еще несколько дней.

«Крушение» снял французский режиссер Жан-Франсуа Рише, который имеет большой опыт в съемке боевиков. Он известен зрителям по фильмам «Враг государства № 1» и «Нападение на 13-й участок». Сопродюсером выступил исполнитель главной роли Джерард Батлер. Именно он настоял на незатейливом названии фильма (в англоязычной версии plane — самолет).

Компанию в самолете Батлеру составили заключенный Майк Колтер («Малышка на миллион», «Люди в черном 3»), второй пилот Йосон Ань («Мулан», «Светила»), стюардесса Даниэлла Пинеда («Дневники Вампира», «Древние»). На земле за судьбой пассажиров и экипажа следили бывший спецназовец Тони Голдуин («Декстер», «Привидение») и владелец авиакомпании Пол Бен-Виктор («Настоящий детектив», «Ирландец»).

Съемочная команда подарила зрителю качественный экшен, что подтверждают мировые рейтинги. Фильм будет щекотать нервы, заставит сопереживать героям и станет хорошим развлечением на вечер. Смотрите «Крушение» 15 июля в 21:00 на viju+ Premiere.