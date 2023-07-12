Белоруска Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира.

12 июля она обыграла в четвертьфинале американку Мэдисон Кис со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 27 минут.

В следующем матче Соболенко сыграет с победителем встречи между казахстанкой Еленой Рыбакиной и туниской Унс Джабир.

Для Соболенко это второй выход в полуфинал Уимблдона после такого же достижения в 2021 году. Также она в третий раз дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне.

Накануне сербский теннисист Новак Джокович, являющийся рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема, обыграл россиянина Андрея Рублева и вышел в полуфинал Уимблдона. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Ранее, 10 июля, российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона после того, как его соперник из Чехии Иржи Легечка был вынужден сняться с соревнования из-за травмы. За выход в полуфинал Медведев сыграет с Кристофером Юбэнксом.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.