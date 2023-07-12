Специалист по выживанию назвал способ спастись в море при шторме

Первое правило безопасности на воде — не заходить в море во время шторма. Инструктор по выживанию Михаил Макеев 12 июля рассказал, что нужно делать, если человек оказался в воде и его уносит в открытое море.

Макеев подчеркнул, что волны в любом случае будут выносить к берегу, поэтому нужно попытаться понять направление течения, поймать ритм и грести вместе с потоком.

«Против стихии выгрести в любом случае, скорее всего, не получится, надо стараться двигаться вместе с течением. Волны всё равно будут захлестывать, поэтому в промежутках важно успевать набирать воздух», — предупредил специалист в беседе с Lenta.Ru.

Инструктор посоветовал остерегаться пирсов и прочих конструкций, стоящих в воде, так как волны могут отбросить на них с большой силой, что может привести к тяжелым травмам.

Также эксперт рекомендовал воздержаться от попыток самостоятельно спасти человека, которого уносит в море. Это может привести только к новой трагедии.

«Если нет уверенности, нет спецсредств для спасения человека, единственное, что можно сделать, — это позвонить в службы экстренной помощи, а затем попытаться найти средства, которые помогут поддержать плавучесть», — заключил инструктор по выживанию.

Ранее, 9 июля, в Анапе погиб замначальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев, передает RT. Он спасал тонувшую женщину.

Ткачев проработал в органах ценового и тарифного регулирования более 17 лет, с 2006 года, сообщает телеканал «360». Коллектив комитета назвал мужчину добросовестным и эффективным сотрудником, а также выразил соболезнования близким и родственникам в связи с утратой.