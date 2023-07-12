Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. В среду, 12 июля, в Санкт-Петербурге состоялась церемония утверждения договора о передаче иконы Государственной Третьяковской галереей монастырю. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

Документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Историческое событие совершилось. <...> документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли русской», — обратился к собравшимся патриарх после церемонии подписания.

Он поблагодарил Министерство культуры, а также правительство РФ за содействие в данном вопросе.

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена РПЦР. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. После этого, 4 июня, «Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя, в котором она будет находится до 19 июля.

Икона «Троица» — главное произведение Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.